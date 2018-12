Calciomercato, colpaccio Sanremese per l'attacco

Partito il senegalese Fall la società matuziana trova subito il sostituto prelevandolo dalla capolista del Girone A Lecco

Sanremo - Rescisso il contratto con l'attaccante senegalese Fall la Sanremese trova subito il sostituto. Arriva a vestire la maglia del club matuziano il forte attaccante Tommaso Lella. Classe '88, Lella è un centravanti che nella prima parte di stagione ha disputato 12 partite segnando 2 reti con la capolista. In carriera ha militato in Serie D con la Sacilese, Sarone, Pordenone, Tamai, Clodiense, Inveruno, Legnago Salus, Ponte S.P. Isola, Trento e Caravaggio e in Serie C con Giana Erminio e Lumezzane per un totale di 364 presenze e 114 reti in carriera. “Con una trattativa lampo, siamo felici di esserci assicurati uno degli attaccanti più completi della categoria" - commenta il Direttore Generale Pino Fava - "ci siamo trovati sinergicamente allineati su obiettivi importanti da raggiungere con la maglia biancoazzurra.” Il giocatore sarà già a disposizione di mister Lupo per la trasferta di Casale e verrà presentato ufficialmente alla stampa durante il consueto spazio interviste del martedì.