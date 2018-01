Calciomercato, colpaccio Maccabruni per il Seravezza

Il jolly difensivo classe '97 arriva dalla Carrarese e sostituisce nella rosa di Vangioni l'esterno Bresciani passato al Livorno. In carriera ha vestito anche le maglie di Massese e Fezzanese

Seravezza - Grandissimo colpo di mercato per il sorprendente Seravezza Pozzi neo promossa terribile del Girone E di Serie D. La formazione verde azzurra trova subito il sostituto di Nicolas Bresciani, terzino sinistro classe '97 passato ad inizio settimana al Livorno, prelevando dai professionisti un giocatore come il terzino destro, sempre classe '97, Fabio Maccabruni in arrivo dalla Carrarese. Giocatore molto duttile, può disimpegnarsi anche al centro della difesa, in questa stagione in Serie C alla corte di mister Baldini ha messo a referto una presenza in Coppa Italia e quattro presenze in campionato. La scorsa stagione lo si ricorda in forza alla Massese, 29 presenze all'attivo, con cui chiuse il campionato al secondo posto vincendo poi i Play - Off in finale contro il Savona e ancora la stagione precedente agli spezzini della Fezzanese, con 30 presenze complessive, con cui centrò la storica salvezza in Serie D del sodalizio del Presidente Stradini. Proprio la Massese si era interessata al giocatore, ma il Seravezza ha bruciato la concorrenza dei bianconeri assicurandosi un rinforzo davvero molto importante. Il giocatore sarà a disposizione di mister Vangioni a partire dalla partita del 4 Febbraio nel derby in casa del lanciato Real Forte Querceta di mister Buglio.