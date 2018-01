Calciomercato, ancora un rinforzo dalla Serie C per la Sanremese

Il club matuziano ufficializza un centrocampista classe '98 prelevato dalla Feralpisalò. Dopo tanti arrivi anche due partenze

Sanremo - E' una Sanremese vorace anche nell'ultimo giorno di mercato trasferimenti dei professionisti. Dopo l'arrivo del portiere Salvalaggio, classe '98, dal Gavorrano e il super colpo Lamin Jawo per l'attacco dalla Feralpisalò, ma via Carpi, i matuziani ufficializzano l'ennesimo colpo di mercato. Si veste d'azzurro mettendosi a disposizione di mister Costantino il centrocampista classe '98 Boldini Giuseppe prelevato anch'esso dalla Feralpisalò, formazione che milita nel Girone A di Serie D con cui in questa stagione ha disputato 4 partite. Arriva a Sanremo con la formula del prestito fino al 30 giugno 2018 e sarà a disposizione di mister Massimo Costantino già dalla seduta di allenamento di domani. Dopo tante entrate anche un paio di uscite: Lorenzo Longo, arrivato in estate in prestito dal Catania, ha fatto ritorno alla formazione siciliana. Rescisso anche il prestito dell’attaccante Matteo Tobaldo, trasferitosi alla Nuorese via Torino.