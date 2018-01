Calciomercato, ancora un giovane innesto per l'Argentina

Dai professionisti arriva un regista classe '98. La società rossonera di Arma di Taggia cerca in tutti i modi di invertire la tendenza per cercare di agganciare almeno i Play - Out

Arma di Taggia - Ancora un volto nuovo per l'Argentina di Arma di Taggia che vuole con tutte le proprie forze cercare di invertire una tendenza che la vede ancora ultima in classifica nel Girone E senza aver ottenuto neanche una vittoria e con appena cinque punti in classifica. Dopo il colpo, anche mediatico, Galesio arriva alla corte di mister Casu il regista Andrea Gaudio. Il classe '98 ha compiuto tutta la trafila del settore giovanile nel Cosenza Calcio, dove è considerato dagli addetti ai lavori come un talento di sicuro avvenire. A dimostrazione di ciò ci sono numerose convocazioni nella Nazionale Under 19 Lega Pro, condite da alcune presenze in amichevole. Nella prima parte di questa stagione ha vestito la maglia della Sicula Leonzio in Serie C, collezionando 9 presenze. Il D.g. Ragazzoni, artefice dell’operazione, è soddisfatto: "Un altro giocatore di valore che impreziosisce la rosa a nostra disposizione. La classifica è deficitaria, ma non vogliamo lasciare nulla di intentato e gli ultimi innesti ne sono la dimostrazione". Il calciatore sarà a disposizione di Mister Casu già domenica per la partita casalinga contro il Finale.