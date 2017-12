Calciomercato, anche lo Scandicci continua a rinforzarsi

La Lucchese annuncia sul proprio sito ufficiale la cessione in prestito ai "blues" di un esterno d'attacco classe '97

Scandicci - Anche i "blues" dello Scandicci Calcio, attualmente in penultima posizione a quota 8 punti, vogliono in tutti i modi ottenere la salvezza e continuano nella loro campagna di rafforzamento. Dopo l'arrivo del centravanti Vangi dal Prato, che potrà essere schierato alla ripresa del campionato, la formazione toscana si assicura un esterno d'attacco fuori quota classe '97 in arrivo con la formula del prestito dalla Lucchese. E' la stessa società rossonera di Serie C ad annunciarlo sul proprio sito ufficiale: si tratta di Andrea Bragadin. Quest'anno per lui tre presenze con la maglia rossonera in Serie C, l'ultima il 26 Novembre contro la Giana Erminio. Nelle precedenti due stagioni a Lucca, sempre in Serie C, 14 presenze complessive e 2 reti.