Calciomercato, Salvalaggio per la Sanremese

Il Gavorrano annuncia la cessione del portiere alla società matuziana che preparerebbe anche un colpaccio per il reparto offensivo...

Sanremo - Con un comunicato ufficiale il Gavorrano, formazione che la scorsa stagione ha vinto il Girone E di Serie D e ora si trova all'ultimo posto nel Girone A di Serie C, ha annunciato di aver ceduto alla Sanremese con la formula del prestito il giovane e forte portiere classe '98 Daniel Salvalaggio. L'estremo difensore è stato una delle colonne portanti dei "minerari" nell'approdo tra i professionisti lo scorso torneo offrendo sempre ottime prestazioni nei suoi 30 gettoni di presenza. Anche in questa stagione il portiere era titolare tra i professionisti tanto da aver disputato 19 incontri su un totale di 20 della sua squadra, ma con la finestra invernale di mercato il cambio di squadra. Ora Salvalaggio, figlio dell'ex centrale difensivo Luca con una carriera spesa tra Serie C1 e Serie C2 in squadre come Carrarese, Brescello, Iperzola, Pro Patria e Spezia Calcio, ha la possibilità di conquistare il suo secondo torneo di Serie D consecutivo e tornare così subito a calcare il terreno di gioco dei campi professionistici. Daniel Salvalaggio è cresciuto nel settore giovanile dello Spezia Calcio per poi disputare il campionato Primavera con la maglia della Virtus Entella (17 presenze totali). Si vocifera inoltre che per l'attacco la società del presidente Bersano stia pensando al colpaccio Lamine Jawo, nelle prossime ore se ne saprà di più...



Questo il comunicato ufficiale del Gavorrano:



"U.S. Gavorrano 1930 comunica di aver trasferito, con la formula del prestito temporaneo, il calciatore Daniel Salvalaggio, classe 1998, portiere, all'Unione Sanremo. A Daniel vanno i più sentiti ringraziamenti per il periodo trascorso in maglia rossoblù, culminato con la prima, storica promozione al campionato di Serie C unica, dove ha dimostrato doti da vero campione, sia dal punto di vista tecnico che umano. Ti aspettiamo con l'augurio di vederti tornare con un altro campionato vinto grazie alla tue parate."