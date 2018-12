Calciomercato, Milano City scatenato

I granata milanesi mettono a segno altri due colpi di mercato per invertire la tendenza della loro classifica

Milano - Sembra non conoscere soste il Milano City letteralmente scatenato nella sessione invernale dei trasferimenti. I granata hanno infatti raggiunto un accordo per assicurarsi le prestazione sportive, per il resto della stagione 2018/2019, dei calciatori Davide Rossi e Niccolò Pupeschi (nella foto di www.leccochannelnews.it, ndr). Rossi, classe 1992, è un esterno d’attacco cresciuto nelle giovanili della Sampdoria con cui ha disputato sia il campionato primavera che il torneo di Viareggio. Negli ultimi anni si è fatto conoscere ed apprezzare soprattutto con la maglia della Pergolettese, con cui ha raggiunto le 100 presenze, oltre ad aver giocato in C2 con Savona, Alessandria e Castiglione. Proviene dall'Adrense dove ha iniziato la stagione. Per lui in totale, tra Serie C2 e Serie D, 184 presenze e 42 gol in carriera. Niccolò Pupeschi è un difensore centrale. Nato a Fiesole (FI) l’8/03/1991, cresciuto nelle giovanili dell’ Empoli il suo cartellino è stato successivamente acquistato dal Perugia, dove in serie C2 mette insieme ben 69 presenze con i grifoni, il Foligno e il Poggibonsi. Nel suo curriculum più di 100 presenze in serie D con le maglie di Lecco, L’Aquila e Gavorrano dove aveva iniziato la stagione.