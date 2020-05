C'è la data per il prossimo Consiglio Federale della F.I.G.C.

Una data importantissima in cui si analizzeranno le proposte della Lega Nazionale Dilettanti su promozioni e retrocessioni della Serie D e si scoprirà il destino della Lega Pro

La Spezia - Il "D - Day", il giorno più lungo per molte società di Serie D attualmente sul piede di guerra per aver subito un'ingiusta retrocessione a tavolino, ossia il giorno del nuovo Consiglio Federale della F.I.G.C. ha ora una data. La data è quella del prossimo giovedì 4 giugno. Una data importantissima anche per la Lega Pro.



Ad annunciare la data è stato il Ministro dello Sport italiano Vincenzo Spadafora al termine della riunione odierna. Durante questo Consiglio Federale la F.I.G.C. analizzerà quindi le proposte su promozioni e retrocessioni fatte pervenire dalla Lega Nazionale Dilettanti e svelerà il destino della Lega Pro.



G.L.