Bra, ufficiale la rescissione con Tettamanti e Fiorio

Bra - Il Bra Calcio comunica che, nel pomeriggio odierno, è avvenuta la rescissione consensuale dell'accordo sportivo con Daniele Tettamanti, per motivi famigliari.



"Mi sono incontrato con il direttore sportivo Paolo Scalzi, insieme al calciatore. In virtù, anche, delle situazioni famigliari che ci ha manifestato e del desiderio di avvicinarsi a casa, si è deciso da oggi di lasciarlo libero", dichiara il direttore generale braidese, Pietro Sartori.



La società ringrazia il fantasista verbanese classe '91 per quanto dato e dimostrato in questi mesi e nella passata stagione, augurandogli il meglio dal punto di vista umano e calcistico.



Contestualmente, l'A.C. Bra rende noto che è stato liberato il centrocampista (2001) Edoardo Fiorio. Anche ad Edoardo, il ringraziamento per l'impegno messo a servizio dei colori giallorossi, augurandogli il meglio per il futuro a livello umano e nel gioco del calcio.