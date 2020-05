Bra: confermato Daidola, saluta il diesse Scalzi

La stagione 2020/2021, per l'A.C. Bra, è la quinta consecutiva con Fabrizio Daidola come allenatore della Prima squadra di Serie D.



La società giallorossa, presieduta da Giacomo Germanetti, rinnova fiducia e stima nel proprio tecnico: il percorso calcistico, intrapreso nella Quarta Serie nel 2016 (senza dimenticare le straordinarie vittorie dell'Eccellenza 2011/2012 e della Serie D 2012/2013) continua con nuovi stimoli e nuovi obiettivi.



Marco Moretti, già vice-allenatore di mister Daidola, è il nuovo direttore sportivo del Bra calcio: a lui, l'in bocca al lupo per il prestigioso incarico.



Contestualmente, il club braidese desidera ringraziare Paolo Scalzi per il suo prezioso e costante lavoro come DS: dal dicembre 2016 alla stagione appena e anticipatamente conclusa, con impegno e professionalità si è speso per il bene della squadra e dell'ambiente. A Paolo vanno i nostri migliori auguri per un futuro personale e sportivo, carico di soddisfazioni.



Il nuovo vice-allenatore della Prima squadra è Roberto Floris: reduce dall'esperienza (2019/2020) come mister degli Allievi 2004 giallorossi, nella stagione 2018/2019 aveva guidato gli Allievi 2003 del Bra alla conquista dello storico titolo di Campioni Regionali.



A completare lo "scacchiere" della Prima squadra, ci sono i "confermatissimi": Andrea Burdese (team manager), Andrea Pasquariello (preparatore atletico), Luca Baldino (preparatore dei portieri), Francesco Ghibaudo (responsabile sanitario), Giorgio Emanuel (dottore), Davide Ghibaudo (massaggiatore), Marco Galletto (match analyst), Piero Giordana (magazziniere).