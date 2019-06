Botto Colombi per la Sanremese

Il sodalizio matuziano presenta l'attaccante classe '94 ex di Albinoleffe, Maceratese, Piacenza e Savona con un passato anche nella Primavera dell'Inter

Sanremo - Dopo le prime riconferme alla rosa matuziana e l'arrivo in panchina del neo tecnico Nicola Ascoli la Sanremese mette a segno il primo grande acquisto in vista della stagione 2019/2020. Il sodalizio di Sanremo ha presentato questo pomeriggio il forte attaccante Matteo Colombi prelevato dal Rezzato con cui dallo scorso Gennaio, proveniente dall'Albinoleffe, aveva messo a segno 7 reti in 12 incontri. L'attaccante, classe '94, in Serie C ha vestito anche le maglie di Savona, Torres, Maceratese, Piacenza e, appunto, Albinoleffe realizzando 16 reti tra i professionisti. In Serie D ha vestito anche la maglia dell'OltrepoVoghera con 15 gol in 20 presenze nel torneo 2015/2016. “Arrivo a Sanremo con qualche mese di ritardo" – dichiara Matteo Colombi al sito ufficiale della Sanremese – "il direttore mi aveva già cercato a gennaio, ma avevo appena firmato col Rezzato. Sono una prima punta classica. Spero di fare bene perché conosco l’ambiente, i tifosi e la società, in quanto spesso vengo in vacanza da queste parti. Ho sentito telefonicamente anche il mister, nei prossimi giorni poi ci conosceremo di persona. Ho girato tante piazze, mi auguro che Sanremo sia quella giusta per arrivare in alto."