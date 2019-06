Borgosesia, primi tre colpi in vista della prossima stagione

Borgosesia - Prime novità in casa del Borgosesia in vista della prossima imminente nuova stagione di Serie D. Per l'attacco arriva il classe '93 Stefano Mancuso (nella foto, ndr) prelevato dall'Alicese con cui nell'ultimo torneo di Eccellenza ha realizzato 19 reti. Il secondo acquisto è il portiere classe '92 Matteo Iali in arrivo dall'Olginatese. Cresce nel Settore Giovanile della Lazio e nell’Accademia Inter. Il salto tra i “grandi” arriva con l’approdo all’Oltrepovoghera, dove gioca in Serie D per una stagione. Dopo è tempo di un quadriennio al Castiglione con 2 stagioni in Serie D e 2 in Serie C. Seguono un anno alla Pro Piacenza in Serie C, uno alla Sassari Torres (Serie D) e 1 alla Colligiana (Serie D). Infine ecco il centrocampista classe '95 Daniele Bartolini che cresce nel Settore Giovanile del Livorno, squadra con la quale debutterà in Serie A, in Coppa Italia e Serie B. Il passo successivo è in Lega Pro con la maglia del Pisa che indossa per mezza stagione. Dopo calca i campi di Serie D con Viareggio (1 anno e mezzo), Montecatini (1 anno), Pavia (1 anno), Savona (mezza stagione) e Vogherese (mezzo campionato).



Tante anche le conferme nella rosa di mister Marco Didu. Vestiranno ancora il granata i difensori Lorenzo Iannacone e Mirko Saltarelli, il centrocampista Riccardo Beretta e gli attaccanti Ernesto Pagliaro e Riccardo Ravasi.



Tante anche le partenze a cominciare dal portiere Del Frate le cui ottime prestazioni gli hanno fatto guadagnare un biennale in Serie C al Monza. Insieme a lui lasciano Borgosesia i vari Marco Gattone, Alex Vescio, Niccolò Casella, Alessandro Dalmasso, Michael Martino, Mattia Picone Chiodo, Alberto Zacchi, Roberto Silvestri, Thomas Pedrabissi e Domenico Vitiello con quest'ultimo, bomber di razza, entrato nel mirino della Sanremese dove aveva già militato in passato.