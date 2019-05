Borgosesia, in panchina conferma per Didu

Per il tecnico sarà la terza stagione consecutiva alla guida dei granata. Conferme anche negli altri ruoli dello staff tecnico

Borgosesia - Conferma in blocco in vista della prossima stagione per i quadri tecnici del Borgosesia. Il Borgosesia Calcio comunica la composizione attuale dello staff per la prossima stagione. Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale la società ha confermato mister Marco Didu quale tecnico granata. Per lui sarà il terzo anno consecutivo sulla panchina del Borgosesia. La direzione di prima squadra e Juniores sarà affidata alla copia Mauro Turino-Moreno Boi. Turino si occuperà della direzione organizzativa e gestionale. Boi sarà una figura legata al campo con la gestione dell’area tecnica. Confermato come preparatore dei portieri Egidio Capra e come preparatore atletico Nicolò Cardani.