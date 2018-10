Bonaventura decide per la Lavagnese

La squadra di Tabbiani si impone di misura in casa di un Milano City che in campionato non decolla

Busto Garolfo - La Lavagnese torna da Busto Garolfo con tre punti d'oro, contro una squadra ostica e ben piazzata come il Milano City e su un campo che sarà insidioso per tutti.

I ragazzi di Mister Tabbiani hanno interpretato alla perfezione sul campo gli schemi e i meccanismi provati in settimana per mezzo di uno staff che si sta dimostrando sempre più competente. Sebbene la prima conclusione porti la firma granata, al 12' è Bonaventura che recupera palla sulla trequarti e lascia partire una sassata a scendere che s'insacca alle spalle del numero uno lombardo.ì

Il Milano City è frastornato e i bianconeri potrebbero arrotondare con Saccà prima e con Basso poi ma senza fortuna.



La seconda frazione si apre con i lombardi più arrembanti ma la Lavagnese rischia poco o niente e cerca di colpire in contropiede ma senza fortuna. Al 73' De Bode ha sulla testa una palla importante che però spreca sul fondo, all'80' Oneto riparte in contropiede e con grande freschezza e precisione la mette alle spalle di Kerezovic ma la traversa gli nega la gioia della meritata rete. Negli ultimi minuti un po di apnea per Fonjock e compagni ma un risultato che alimenta il buonumore e la consapevolezza di poter dare del filo da torcere a tutti, compreso il Lecco che domenica scenderà al Riboli da capolista a punteggio pieno.



Tabellino



Milano City - Lavagnese 0 - 1

Rete: 12' Bonaventura.



Note: Ammoniti Martino, Ricozzi, Boccadamo, Balzano, Yeboua (M) - Basso (L), Possesso palla 49 - 51%, Tiri (in porta) Milano City 5(4) - Lavagnese 16(11)., Calci d'angolo 4 - 6., Falli commessi 17 - 8.



MILANO CITY - Kerezovic, Martino, Pizzutelli, De Bode, Ricozzi (64' Balzano), Neto Pereira (69' Cocuzza), Santonocito (78' Speziale), Boccadamo, Orchi, Mair, Mecca.



A disposizione Cukaj, Yoboua, Amelio, Roselli, Campus, Cianci.. All. Giovanni Cusatis.



LAVAGNESE - Caruso, Casagrande, Purro, Queirolo, Fonjock, Tos, Basso (80' Bacigalupo), Di Pietro, Oneto, Bonaventura (63' Gnecchi), Saccà (69' Cirrincione).



A disposizione Del Ventisette, Mbaye, Romanengo, Ranieri, Capalbo, Martino. All. Luca Tabbiani.





Arbitro Signor Andrea Rizzello di Casarano.

Assistenti Signori Gilberto Laghezza di Mestre e Milos Djordjevic di Schio.