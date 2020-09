Benedetti al Real Forte Querceta

Il Real Forte Querceta annuncia l’ingresso in rosa di Dario Benedetti, mancino classe ’98 pronto a posizionarsi sulla fascia sinistra della formazione di mister Amoroso.



Di origine svizzera ma viareggino d’adozione, Benedetti è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, prima di approdare in Serie D, finora disputata con le maglie di Colligiana, Sangiovannese e GhiviBorgo.



“Arrivo con l’ambizione di far bene in una società importante, conosciuta da tutti”, esordisce. “Il mio obiettivo personale è quello di ambire a categorie sempre maggiori, ma prima viene la squadra.”



Potenziale interprete tutti i ruoli della difesa oltre ad avere esperienza pure come centrocampista, Benedetti è un calciatore molto duttile ma con una sola rete all’attivo: “Se verrò impiegato esterno e magari avrò la possibilità di avvicinarmi alla porta, cercherò sicuramente di servire molti assist o magari segnare proprio qualche gol, anche se l’importante è la vittoria collettiva”.

Infine un saluto ai sostenitori bianconerazzurri: “La mia promessa è quella di dare il cento per cento con questa maglia”.



Con l’occasione, il Real Forte Querceta rende noto di aver interrotto il rapporto sportivo con Alessandro Angelotti, che ha salutato Forte dei Marmi per motivi lavorativi. Per lui, ex Fezzanese tre le altre, si aprono scenari in una categoria decisamente meno impegnativa con una trattativa che dovrebbe concludersi nei prossimi giorni.