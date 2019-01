Baudi sempre più leader della classifica marcatori del Girone A

Il "Mago" della Fezzanese segna la sua 14° rete in stagione con un calcio di punizione, l'unico fondamentale che mancava all'appello. Fermi Virdis del Savona e Gioè della Folgore Caratese. Gasparri (Chieri) in doppia cifra. In tre a quota 9

La Spezia - Nella trasferta con il Milano City al capitano della Fezzanese sono bastati 45' minuti per griffare la partita con la sua 14° rete stagionale realizzata tramite uno splendido calcio di punizione dai 30 metri. Per Andrea Baudi è incredibilmente il primo gol del campionato messo a segno in questo fondamentale che da sempre è uno dei suoi punti di forza. I precedenti 13 gol erano infatti stati frutto di conclusioni di destro, di sinistro, trasformando due rigori e addirittura uno di testa, mancava la punizione per la completare al meglio la galleria. Oltre a far guadagnare un punto prezioso alla sua squadra Baudi è anche diventato il miglior marcatore in una singola stagione di Serie D per il sodalizio del Presidente Arnaldo Stradini superando il precedente record di Veratti fermatosi a quota 13 due anni prima. Per il "Mago" sono 137 le reti in maglia "Verde" che ne fanno il secondo miglior marcatore della storia della Fezzanese, dietro al solo Maggiali a quota 173 che segnò, però, i suoi gol in I Categoria, mentre quelli di Baudi sono stati esclusivamente realizzati in Eccellenza, dove si laureò due volte capocannoniere rispettivamente con 22 e 24 reti, e Serie D. A secco gli altri due bomber del Girone A che dividono la seconda piazza a pari merito ossia Virdis centravanti del Savona, sconfitto nel derby al "Comunale" di Sanremo, e Gioè bomber della Folgore Caratese che impatta per 1 - 1 in casa dell'Arconatese grazie alla rete di Cacciatore, fratello del difensore del Chievo Verona. Arriva in doppia cifra Gasparri del Chieri a segno con una delle due reti nella vittoria azzurra sul campo dello Stresa Sportiva. Un passo in avanti con il nono sigillo stagionale anche per Cappai del Casale che permette ai nero stellati di fermare sul pareggio la capolista Lecco, Oneto della Lavagnese che impatta con il Sestri Levante e Casolla del Bra che non riesce comunque ad evitare la sconfitta casalinga dei giallorossi contro il Borgosesia. Infine a 8 ecco che Sarr dell'Arconatese viene raggiunto da Croci del Sestri Levante in doppietta da ex di turno contro la Lavagnese, Valenti del Ligorna che sigla una delle tre reti genovesi contro l'Inveruno e dal fantasista della vice capolista Molino che raddoppia, nel derby casalingo con il Savona, il punteggio in favore della sua Sanremese prossima avversaria proprio della Fezzanese. Ci sarà anche Baudi dopo l'infortunio che lo ha costretto ad uscire all'intervallo con il Milano City? Lo vedremo domenica prossima, intanto ecco la classifica marcatori.



CLASSIFICA MARCATORI SERIE D GIRONE A



14 BAUDI (FEZZANESE)



12 Virdis (Savona)

12 Gioè (Folgore Caratese)



10 Gasparri (Chieri)



9 Casolla (Bra)

9 Cappai (Casale)

9 Oneto (Lavagnese)



8 Valenti (Ligorna)

8 Sarr (Arconatese)

8 Molino (Sanremese)

8 Croci (Sestri Levante)



7 Gaeta (Chieri)

7 Sall (Pro Dronero)

7 Stronati (Inveruno)

7 Chiarabini (Ligorna)

7 Capogna e D'Anna (Lecco)