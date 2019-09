Bacigalupo saluta il Savona

Con il ritorno in panchina di Siciliano poco lo spazio per il centrocampista che accetta l'offerta della squadra del suo ex allenatore Grandoni

Savona - Ultime giornate per il trasferimento dei giocatori dilettanti con il calciomercato che chiuderà a fine settimana. Il Savona saluta così Andrea Bacigalupo (nella foto di Gabriele Siri per Sv Sport, ndr) che si trasferisce al Chieti dove ritrova mister Alessandro Grandoni che lo allenò la scorsa stagione proprio sotto la Torretta. Due le stagioni di Bacigalupo con la maglia del Savona con 70 presenze all'attivo e 9 reti realizzate, ma con il ritorno in panchina di Siciliano gli spazi per il centrocampista si erano drasticamente ridotti. Cresciuto nel Settore Giovanile della Sampdoria, per lui si ricordano anche le esperienze con Lavagnese e Viareggio.