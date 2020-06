Arriva l'ufficialità: Fezzanese quarta retrocessa nel Girone A

Ora è ufficiale. Dopo tanto parlare e tante ipotesi la Lega Nazionale Dilettanti ha emanato nella tarda mattinata di oggi le classifiche finali del campionato di Serie D. Nel Girone A la quarta retrocessa a tavolino è, come ampiamente preventivato, la Fezzanese.



Ora però si conoscono anche le motivazioni che hanno portato alla retrocessioni dei "Verdi" sestultimi in classifica a pari merito con Bra e Ghiviborgo. A pesare la classifica avulsa che vede i ragazzi di Sabatini in ultima posizione con 1 punto, 4 punti per il Ghiviborgo e 6 punti per il Bra. Quello che appare totalmente incredibile e fuori da ogni logica che questa classifica viene stilata con la squadra di mister Sabatini che ha disputato due partite in meno (ossia il ritorno con Bra e Ghiviborgo, ndr) rispetto alle altre due formazioni che invece avevano già disputato la scontro diretto anche nel girone di ritorno.



Una palese ingiustizia e anche il motivo per cui la Società del Presidente Arnaldo Stradini risulta estremamente penalizzata da questa insensata decisione. Tanto di più se si pensa che l'ultima partita era stata disputata lo scorso 23 febbraio, che mancavano ancora nove partite alla fine del campionato più l'eventuale disputa dei Play-Out. Inoltre per un più equo trattamento si sarebbe dovuto applicare l'algoritmo della FIGC come già successo in Lega Pro: in quel caso addirittura la Fezzanese sarebbe stata la migliore delle tre formazioni grazie ad una media punti di 36,179 contro 35,962 del Bra e 35,199 del Ghiviborgo.



Pare quindi del tutto logico e sensato il ricorso presentato al Consiglio del CONI dalla Società di Portovenere sostenuta anche dal sindaco Cozzani e dal presidente della provincia della Spezia Peracchini. Un iter estremamente arduo e difficoltoso quello dei ricorsi che difficilmente viene preso in considerazione, ma anche un atto dovuto di fronte a una palese ingiustizia.



Classifica: 48 Lucchese, 47 Prato, 45 Casale, 43 Seravezza Pozzi, 41 Caronnese *, 37 Real Forte Querceta, 36 Savona, 34 Borgosesia, 34 Chieri, 33 Sanremese, 32 Fossano, 28 Lavagnese, 26 Bra, 26 Fezzanese, 26 Ghiviborgo, 24 Vado, 23 Verbania *, 22 Ligorna



Risultati Scontri Diretti



Bra - Ghiviborgo 1 - 2

Fezzanese - Bra 0 -2

Fezzanese Ghiviborgo 2 - 2

Ghiviborgo - Bra 0 - 2

Bra - Fezzanese NON DISPUTATA

Ghiviborgo - Fezzanese NON DISPUTATA



Classifica Avulsa



Bra 6 (4 partite giocate)

Ghiviborgo 4 (4 partite giocate)

Fezzanese 1 (3 partite giocate)