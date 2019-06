Andrea Baudi: "Otto anni intensi e pieni di soddisfazioni!"

L'ormai ex capitano della Fezzanese commenta la sua separazione dai "Verdi". "Sto avendo un'opportunità a cui era davvero difficile rinunciare. Grazie a tutti, ma vi saluto con un arrivederci..."

La Spezia - Otto stagioni condite da 144 gol all'attivo, tanti successi sul campo, diventando punto riferimento per società e compagni non si cancellano facilmente con un colpo di spugna. La separazione tra la Fezzanese e capitan Andrea Baudi non era forse preventivata, ma è ormai un dato di fatto. La Società del Presidente Arnaldo Stradini ha fatto sapere che per i "Verdi" si tratta solo di un arrivederci e che le porte del sodalizio di Fezzano saranno sempre aperte per il capitano. Dal canto suo il "Mago" ha voluto quindi salutare la sua "casa calcistica" e i suoi compagni.



"Sono stati otto anni intensi e pieni di soddisfazioni!" - afferma Andrea Baudi ai microfoni di Calcio Spezzino - "Ricordo ogni singolo allenamento, ogni singola partita e tutti i giocatori che insieme a me hanno scritto la storia di questa società. All'età di trentadue anni sto avendo un'opportunità a cui era davvero difficile rinunciare. Ringrazio la Società, lo staff, i miei compagni e tutti i tifosi della Fezzanese. Vi saluto con un arrivederci e tanto affetto! Un grazie anche a te Guido per tutte le belle parole che hai speso per me in questi anni."