Ancora un volto nuovo per il Chieri

Chieri - Arriva dallo Scandicci l'ultimo acquisto del Chieri. Gli azzurri piemontesi hanno infatti ufficializzato nella giornata di ieri l'esterno offensivo Andrea Bragadin. Il neo giocatore di mister Morgia ha già all’attivo 46 presenze (8 gol) in Serie D e 17 gettoni in Serie C (2 reti). Nato a Pescia in provincia di Pistoia, Andrea è cresciuto calcisticamente nel Capostrada Belvedere. Segna gol a grappoli e la Lucchese nel 2014/2015 non se lo fa sfuggire. Gioca un anno nella formazione Berretti ma la stagione successiva viene aggregato stabilmente in Prima squadra in Serie C. Con la maglia rossonera disputa due anni e mezzo importanti, perché cresce costantemente in un campionato professionistico e perché riesce sempre a far vedere qualcosa di interessante ogni volta che ha l’opportunità di scendere in campo. A 20 anni però l’imperativo è giocare e a dicembre 2017 bussa alla sua porta lo Scandicci, formazione del girone E della Serie D. Qui Bragadin diventa un giocatore prezioso dell’undici titolare e delle 45 presenze che mette insieme ben 38 sono dal primo minuto. Ala destra naturale forte fisicamente (è alto 1.83 cm), può giocare sia nella corsia di sinistra che come seconda punta.