Ancora un rinvio per Stresa - Bra

La gara, valevole per la XXXI giornata del Girone A di Serie D, era già stata rinviata due domeniche fa per infortunio occorso all’arbitro

La Spezia - Per la seconda volta in meno di due settimane, Stresa-Bra è stata rinviata. Sabato 13 aprile fu il polpaccio del direttore di gara a sospendere la gara, alla mezzora del primo tempo, sul punteggio di 0-0.

Oggi pomeriggio non è neppure cominciata: la pioggia scesa copiosa sul "Luigi Forlano" e soprattutto tra le 13,30 e le 14,30 ha indotto la signora Ferrieri Caputi di Livorno a rinviare la partita. Le squadre erano scese in campo per il riscaldamento, poi il sopralluogo con i capitani Agnesina e Dolce.

Le brutte condizioni del rettangolo verde, sommate alle pozzanghere create dal diluvio, hanno impedito la disputa del recupero.

Alle 15,05 l'annuncio ufficiale. Stresa-Bra sarà recuperata mercoledì 1° maggio alle 15, sempre al "Forlano".



Classifica: 83 Lecco, 58 Sanremese, 53 Savona, 50 Ligorna, 48 Casale, 48 Inveruno, 48 Folgore Caratese 43 Chieri, 43 Bra *, 40 Borgosesia, 40 Fezzanese, 39 Lavagnese, 37 Sestri Levante, 37 Milano City, 36 Arconatese, 26 Borgaro Nobis, 25 Stresa *, 23 Pro Dronero



Lorenzelli Guido