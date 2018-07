Ancora un'innesto per mister Grandoni

Mentre prosegue il ritiro a Cairo Montenotte il Savona continua ad ufficializzare rinforzi alla propria rosa

Savona - Mentre la ciurma di mister Grandoni è impegnata nel ritiro di Cairo Montenotte continuano le presentazioni della rosa del Savona Fbc. L'ultima in ordine di tempo è quella del centrocampista Daniele Bartolini, classe '95, prelevato dal Pavia. Nell'ultima stagione con la formazione pavese ben 36 le presenze all'attivo e 3 gol realizzati. In carriera il neo giocatore degli "Striscioni" ha vestito la maglia Primavera del Livorno, esordendo anche in Serie A nel Maggio 2014, per poi vestire le maglie di Viareggio e Valdinievole Montecatini. Complessivamente in Serie D ha all'attivo 78 presenze e 3 marcature.