Ancora tre rinforzi per il Ghiviborgo

La squadra ha iniziato lo scorso mercoledì la preparazione estiva agli ordini del neo allenatore Guido Pagliuca

Borgo a Mozzano - Partita ufficialmente la nuova stagione anche per il Ghiviborgo. Al raduno della squadra di mister Guido Pagliuca tre novità. Prelevato dal Seravezza il difensore Fabio Maccabruni, classe '97, che la scorsa stagione si è diviso tra i verde azzurri di mister Vangioni, 12 presenze, e la Carrarese in Serie C totalizzando 4 presenze con i gialloblu. In precedenza, sempre in Serie D, lo si ricorda con la maglia degli spezzini della Fezzanese e con la Massese per complessive 56 partite e 3 segnature. Insieme a lui ecco il centravanti classe '99 Giuseppe Miele che arriva in prestito dalla Carrarese e il giovane difensore Niccolò Cecchi in prestito dal Pisa.