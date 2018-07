Ancora tre riconferme per la Fezzanese

Il sodalizio del Presidente Stradini porta a nove i riconfermati della rosa della passata stagione

Portovenere - Nella tarda serata di ieri la Fezzanese ha comunicato altre tre importanti conferme alla rosa di mister Sabatini. Vestiranno ancora la maglia "Verde" tre fuori quota quali il terzino classe '98 Lorenzo Coppola, il portiere classe '99 Pierfrancesco Greci (nella foto di Stefano Stradini, ndr) e il terzino classe '99 Luca Gavini. Per il primo la prossima sarà la sua terza stagione nel sodalizio di Fezzano. Arrivato come giocatore della Juniores Nazionale si è poi fatto trovare pronto alla chiamata della Prima Squadra totalizzando complessivamente 34 presenze tra Serie D ed Eccellenza. Per gli altri due giocatori sarà invece la seconda stagione dopo il vittorioso torneo d'esordio del campionato 2018. Greci, nel suo primo campionato, è sceso in campo in 25 occasioni, mentre Gavini ha totalizzato 15 presenze e 1 rete all'attivo. Ora per loro si aprono le porte del debutto in Serie D.