Ancora un doppio acquisto in quota "under" per l'Imperia. La società nerazzurra ha ufficializzato i tesseramenti di Oscar Malltezi, centrocampista classe 2001 di Pietra Ligure e del difensore Lorenzo Gandolfo, leva 2002, di Laigueglia.



Entrambi i giocatori hanno alle spalle esperienze importanti a livello di settore giovanile, tra di esse la comune militanza tra le fila del Genoa.