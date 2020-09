Anche Casanova saluta la Fezzanese

Si separano le strade del terzino di fascia sinistra Federico Casanova e della Fezzanese.



Il classe 2000, arrivato in maglia verde nel mercato di dicembre dal Chieri, ha infatti firmato per l'Aglianese.



Il calciatore pisano con mister Sabatini ha collezionato sette presenze, tutte da titolare, prima dello stop al campionato per via del Covid-19. Cresciuto nelle giovanili del Livorno, dove ha vestito anche la maglia della Primavera granata in nove occasioni, è poi passato alla Reggiana e quindi al Chieri. Per lui in totale in IV Serie Nazionale sono 22 le presenze.