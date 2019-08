Amichevoli, sconfitta di misura per la Fezzanese

Seravezza – Prima amichevole stagionale dopo una settimana e mezza di preparazione per la Fezzanese che al “Buon Riposo” va a far visita ai padroni di casa del Seravezza Pozzi quotata formazione di Serie D reduce da un ottimo piazzamento Play – Off nello scorso torneo. Ne esce una sconfitta di misura dopo l’iniziale vantaggio di Cantatore con la squadra di Vangioni che vince in rimonta sorretta anche da una miglior condizione atletica avendo iniziato la preparazione due settimane prima degli spezzini. Da segnalare le assenze di Grasselli e Greci tra gli ospiti.



Prima emozione del match al 13° quando Bedini va via a Raso e mette in mezzo per Granaiola che da buona posizione calcia alto. Un minuto dopo rispondono i “Verdi” con il giovane Saporiti che salta ben tre avversari e calcia dal limite, ma Giordani si immola e con il corpo respinge la sfera che sembrava destinata a finire la sua corsa in fondo al sacco. Al 23° però la partita si sblocca davvero in favore dei ragazzi di Sabatini che passano con il colpo di testa di Cantatore sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Saporiti. Al 32° Buongiorno serve Bortoletti che calcia alto da buona posizione, mentre pochi minuti dopo Bleve è bravo su punizione di capitan Granaiola. Al 39° Saporiti, tra i più ispirati, con un bello spunto personale smarca Diallò il quale ritarda troppo la conclusione al tiro facendosi rimontare da un difensore di casa. Al 42° Bleve si supera evitando la rete di Buongiorno con un perentorio colpo di testa su assist di Granaiola. Lo stesso Buongiorno pareggia un minuto dopo su rigore concesso per un fallo di Terminello, ai più apparso inesistente, sullo stesso attaccante. Squadre al riposo sull’1 – 1.



Ripresa con la solita girandola di cambi e Fezzanese che al 47° sfiora il vantaggio quando l’ex di turno Maccabruni alleggerendo con un retropassaggio al portiere colpisce il palo sfiorando l’autogol. Dal possibile vantaggio allo svantaggio passano sei minuti quanto basta a Granaiola per smarcare Syku in mezzo all’area che, dimenticato dai difensori, non ha difficoltà ad appoggiare in rete. Al 67° Frugoli prova la conclusione dalla distanza parata da Bleve. Al 74° pareggio del conto dei legni con la traversa colpita dal neo entrato Fall. All’82° Bleve evita il tris parando la girata di Buongiorni. Ultima emozione all’83° quando il neo entrato Frolla fallisce la rete del pareggio a due passi dalla porta calciando sul fondo il perfetto servizio di Cerchi.



Tabellino



Seravezza Pozzi – Fezzanese 2 – 1

Marcatori: 23° Cantatore (F), 43° [Rig.] Buongiorno (S), 53° Syku (S)



Seravezza Pozzi: Mazzini, Maccabruni, Muss, Nelli, Syku, Giordani, Bedini, Bortoletti, Buongiorno, Frugoli, Granaiola. All. Vangioni

A disp.: Petroni, Valori, Fall, Buongiorni, Lucaccini, Latini, Podestà, Della Morte, Andrei, Vannucci, Frateschi, Del Frate, Nannipieri.





Fezzanese: Bleve, Castagnaro, Raso, Zavatto, Terminello, De Martino, Zappelli, Monacizzo, Diallò, Cantatore, Saporiti. All. Sabatini

A disp.: Delvigo, Gavini, Bonfiglioli, Cerchi, Fabiani, Vanacore, Campagni, Addiego Mobilio, Frolla.



G.L.