Amichevoli, reti bianche tra la Primavera dell'Entella e la Lavagnese

Caperana - Buona sgambata ieri mattina al Daneri di Caperana per la Lavagnese. Nella prima uscita ufficiale i bianconeri non sfigurano e sfoggiano buona personalità contro un avversario compatto e ben amalgamato come si è dimostrata la formazione Primavera della Virtus Entella.



Le azioni salienti del primo tempo iniziano al 10' quando Oneto calcia un preciso tiro a scendere che D'Amora smanaccia, sul recupero l'accorrente Lamonica serve in mezzo Edoardo Oneto che fa la sponda per la conclusione di Perasso fuori di poco. Dopo 5 minuti Romanengo carica il tiro da fuori area andando a centrare la base del palo, mentre la 30' la traversa piena nega la gioia del gol al bolide di Mogos. Nella ripresa molti cambi e tanti cambi di gioco con la Lavagnese più aggressiva, al 20' ancora Romanengo impegna dal limite il portiere chiavarese, 4 minuti più tardi anche Biggio si libera in un'azione personale andando a calciare sul portiere da posizione ravvicinata. Ultima azione prima del fischio finale, il tiro al volo strozzato da Mannucci in piena area di rigore su splendido rasoterra dalla destra di Cardona. Ottime indicazioni quindi dalla sgambata di questa mattina alla quale non hanno partecipato Bonaventura, per il cui recupero si parla di circa 30 giorni, Righetti, Simone Basso e Migliorati tenuti a riposo in via precauzionale.



Tabellino



Virtus Entella Primavera - Lavagnese 0 - 0



Lavagnese: Nassano, Casagrande, Lamonica ('01 - 28' Di Vittorio ('99), Basso G. ('99), Avellino, Queirolo ('00), Romanengo ('00), Alluci, Oneto E., Biancato ('01), Perasso ('01).

Virtus Entella: D'Amora, Lai, Basani, Lipani, Verardo, Grosso, Mogos, Meazi, Costa, Sakhi, Villa.



Nel secondo tempo in campo per la Lavagnese Ventura ('02), Cardona ('99), Di Lisi ('01), Bacigalupo ('99), Oneto L., Di Pietro, Mannucci ('99), Biggio ('01), Binaj ('01).



Per la Virtus Entella dentro Siaulys, Garbarino L., Garbarino A., Popovici, Scaldarella, Rosset, De Simone, Iemmi, Di Paola, Di Stasio.