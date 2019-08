Amichevoli, pari tra la Primavera della Sampdoria e la Lavagnese

Genova - Test probante ieri pomeriggio al Riccardo Garrone di Bogliasco, sede delle partite interne della Sampdoria Primavera per la Lavagnese.

I ragazzi di mister Nucera hanno dimostrato più compattezza rispetto alla gara contro i baby chiavaresi della Virtus Entella complice anche l'innesto dei due neo acquisti Luca Oneto e Gueye El Hadj Katim e nonostante le assenze di Avellino, Bacigalupo, Perasso e Bonaventura.



Nella prima frazione più numerose le azioni degne di nota da ambo le parti anche se quelle più pericolose portano la firma bianconera, per l'occasione la Lavagnese è scesa in campo con la terza maglia griffata Adidas verde con pantaloncini neri e calzettoni verdi.

Al 20' la prima ghiotta occasione capita a El Hadj Katim che servito da Di Pietro la piazza di testa fuori di un soffio, poi al 34' applausi a scena aperta per Simone Basso che in semirovesciata acrobatica colpisce l'incrocio dei pali e infine al 38' con Edoardo Oneto che da pochi passi conclude fuori di testa.

Nella seconda frazione molti movimenti e schemi ma da citare solo le reti, per i bianconeri vantaggio di Di Pietro che al 50' raccoglie un filtrante di Romanengo e la insacca sul secondo palo e per i ragazzi di mister Cottafava pareggio all' 84' grazie ad un inserimento sul filo del fuorigioco.

Tabellino



Primavera Sampdoria - Lavagnese 1 - 1

Marcatori: 50° Di Pietro (L), 84° Cottafava (S)



Lavagnese: Nassano (46' Migliorati), Casagrande, Lamonica (57'Di Vittorio), Queirolo (46' Alluci)(74' Binaj), Di Lisi (82' Profumo), Basso G. (57' Biancato), Basso S. (46' Romanengo), Oneto L. (82' Cardona), El Hadj Katim (55' Bellucci), Di Pietro (82' Biggio), Oneto E. (46' Righetti). All. Gianni Nucera.

A disposizione Ventura.



Calci d'angolo 5 a 4 per la Sampdoria.