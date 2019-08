Amichevoli, la San Marco dell'ex Plicanti affonda la Fezzanese

Avenza - Terza sconfitta su quattro amichevoli disputate questa mattina per la Fezzanese alla "Covetta" al cospetto dei padroni di casa del San Marco Avenza che militano nel Girone A di Eccellenza della Toscana e da quest'estate sono guidati in panchina dall'ex Massimo Plicanti. Dopo i K.O. con Seravezza e Pontremolese e la vittoria in rimonta sul Canaletto arriva lo stop con gli avenzini, ma la squadra di Sabatini è anche sfortunata colpendo ben cinque legni. Ancora assenti tra gli ospiti Terminello, Grasselli, Addiego Mobilio, Bruzzi e Cecchetti.



Inizio di marca ospite: all'11’ Tivegna mette in movimento Gavini che arriva sul fondo a destra e centra un pallone che scavalca il portiere arrivando a Dialló che a porta vuota colpisce il palo. Al 19’ conclusione dal limite di Cerchi che scarica il mancino colpendo la base del palo a portiere battuto. Tre minuti dopo Gavini ci prova dal limite, pallone deviato in angolo. Al 40’ terzo palo per la Fezzanese: Vanacore pressa il portiere che libera sui piedi di Frolla che a porta vuota da posizione defilata colpisce il legno. Al 43' si vedono per la prima volta gli avenzini: cross dalla sinistra di Bordini per il colpo di testa di Magni che si alza di poco sopra la traversa. Al 44’ Monacizzo mette davanti al portiere Frolla che sbaglia la misura del pallonetto calciando sul fondo. Due minuti sul cronometro e l'ex Vatteroni centra da destra per Gabrielli che di testa manda di poco sul fondo. Ancora due giri di lancette e la San Marco Avenza la sblocca: ripartenza bruciante di Cannas che poi serve Vatteroni che incrocia il diagonale e realizza il gol del vantaggio. Al 54’ raddoppia il San Marco con il centro perfetto di Vatteroni per Boemio che, lasciato colpevolmente libero in mezzo all’area di rigore, deve solo appoggiare in porta il pallone del raddoppio. Al 59’ Monacizzo recupera un buon pallone, si porta al limite e conclude: sfera smorzata da un difensore e poi controllata dal portiere. Al 64’ Raso scende a sinistra e appoggia per Saporiti che calcia dal limite, ma il portiere para in due tempi. Al 67’ ripartenza di Michelucci che lancia Richieri il cui tiro è deviato in angolo da Greci. Al 77’ Gabrielli scende sul fondo a sinistra e mette in mezzo un pallone per Richieri che calcia al volo colpendo la traversa con il pallone che schizza poi in rete per il 3-0 locale. All'80’ Cerchi si libera dai 25 metri e scarica un gran sinistro su cui il portiere avversario compie una grande deviazione in angolo. All'86’ Cantatore scende a sinistra e mette in mezzo e Cerchi con un gran sinistro al volo colpisce in pieno la traversa. Quarto legno colpito nella partita dalla Fezzanese. All'88’ Raso se ne va via da solo, salta tre giocatori e conclude in diagonale superando il portiere, ma un difensore di casa salva sulla linea All'89’ Cerchi calcia da fuori con il mancino e colpisce l’incrocio dei pali: quinto legno per la fezzanese e terzo personale di Cerchi. Finisce 3 - 0 per il San Marco Avenza.



Tabellino



San Marco Avenza - Fezzanese 3 - 0

Marcatori: 48° Vatteroni, 54° Boemio, 77° Richieri



San Marco Avenza: 1 Leon, 2 Scafuri, 3 Busnelli, 4 Togneri, 5 Mosti S., 6 Brizzi, 7 Cucurnia, 8 Mosti A., 9 Andreotti, 10 Benedetti, 11 Doretti. All. Plicanti M.

Entrati: 12 Manzo, 13 Pinelli, 14 Tescone, 15 Magni, 16 Raffo, 17 Mazzuchelli, 18 Gabrielli, 19 Michelucci, 20 Vatteroni, 21 Bordini, 22 Boemio, 23 Ferrarini, 24 Richieri, 25 Cannas



Fezzanese: Bleve (51’ Greci), Gavini (31’ Castagnaro), Zavatto (61’ Gavini), De Martino, Raso (31’ Rossi - 61’ Raso), Cantatore (31’ Bonfiglioli - 61’ Cerchi), Monacizzo, Cerchi (31’ Fabiani - 61’ Cantatore), Dialló (31’ Frolla - 61’ Dialló), Saporiti (31’ Vanacore - 61’ Saporiti), Tivegna (31’ Campagni - 61’ Tivegna). All. Sabatini



G.L.