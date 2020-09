Amichevoli, Tripoli e Cantatore stendono il Rivasamba

Prima amichevole stagionale in orario mattutino, ma terza prima dell’avvio del campionato il prossimo 27 settembre, per i ragazzi della Lavagnese che hanno incrociato i tacchetti con il Rivasamba di mister Cesaretti, formazione che milita in Eccellenza.



Ancora fuori in via precauzionale Scorza, Avellino, Bacigalupo, Alluci, Romanengo, Perasso e Buongiorno ai quali si sono aggiunti dopo l’amichevole con la Virtus Entella anche Bei e Lauro.





Nella prima frazione in campo Boschini, Oneto, Queirolo, Profumo, Orlando, Bagnato, Traverso, Cantatore, D’Orsi, Tripoli, Rovido.



Nella ripresa in campo anche Ruggiero, Erroi, Rossini, Di Lisi, Raffo, Basso, Picasso, Di Vittorio, Panarello, Ozuna, Vatteroni.



La gara è terminata 3-2 per i bianconeri grazie alla doppietta di Tripoli, uno su rigore, e alla rete di Cantatore, per i calafati a segno Fontana e Padi entrambi su rigore.