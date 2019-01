Amichevoli, Lavagnese tris alla Beretti dell'Entella

Mister Luca Tabbiani ha colto buone indicazioni dalla prestazione dei suoi in vista del "Derby del Tigullio" in programma in casa del Sestri Levante domenica prossima

Lavagna - Buona sgambata ieri al "Riboli" per la Lavagnese di mister Tabbiani che hanno regolato 3-0 la formazione Berretti della Virtus Entella allenata da Gianpaolo Castorina.



Nella prima frazione è stato dato spazio ai calciatori meno impiegati fino ad ora per poter dare quel minutaggio necessario a raggiungere la condizione degli altri, nella seconda frazione ha invece giocato chi è stato impiegato domenica contro lo Stresa.



Domenica prossima Avellino e compagni saranno di scena al Sivori di Sestri Levante nel "Derby del Tigullio" che quest'anno vede entrambe le formazioni rivierasche galleggiare poco sopra la zona play-out, per questo la vittoria potrebbe rappresentare per i bianconeri un'iniezione di fiducia non indifferente in preparazione della sfida interna contro il Milano City.



Tabellino



Lavagnese - Virtus Entella 3 - 0

Marcatori: 21° Romanengo, 29° Orlando, 59° Fonjock.



LAVAGNESE 1°tempo : Nassano, Vinasi, Botteghin, Bacigalupo, Ranieri, Basso G., Picasso, Alluci, Binaj, Romanengo, Orlando. All. Tabbiani

LAVAGNESE 2°tempo : Caruso, Casagrande, Avellino, Fonjock, Queirolo, Gnecchi, Purro, Bonaventura, Oneto, El Khayari, Basso S.



VIRTUS ENTELLA 1°tempo : Laganaro, Toriello, Scognamiglio, Renzone, Nardelli, Chiriaco, Rimarenko, Paonessa, Costa, Sakhi, Mogos. All. Castorina

VIRTUS ENTELLA 2°tempo : D'Amora, Lai, Garbarino, Reale, Brunozzi, Meazzi, Lipani, Vianni, Piazza, Andreis, Fermysek.