Alla Fezzanese la Coppa Disciplina del Girone A di Serie D

Il Presidente Arnaldo Stradini: "Grande soddisfazione che si aggiunge al risultato sportivo" Ottimo anche il piazzamento a livello nazionale con un 6° posto su 168 squadre partecipanti

La Spezia - Non solo la salvezza conquistata senza dover passare dai Play - Out la scorsa domenica, ma per la Fezzanese arriva un altro importante riconoscimento. Il sodalizio del Presidente Arnaldo Stradini ha infatti vinto la Coppa Disciplina del Girone A di Serie D come squadra più corretta del campionato superando al fotofinish la compagine del Milano City. Ottimo anche il piazzamento a livello nazionale dove la Fezzanese chiude al 6° posto rispetto a tutte le 168 squadre partecipanti ai nove gironi della IV Serie Nazionale. Il Presidente Arnaldo Stradini commenta così questo altro importante risultato: "Una grande soddisfazione che si aggiunge al risultato sportivo ed è per noi motivo di forte orgoglio!"



COPPA DISCIPLINA SERIE D 2018 - 2019



SANGIUSTESE (Gir. F) 12,05

Caronnese (Gir. B) 13,35

Darfo Boario (Gir. B) 14,60

Chions (Gir. C) 14,80

Scanzorosciate (Gir. B) 14,85

FEZZANESE (Gir. A) 15,40

Milano City (Gir. A) 15,70

Montebelluna (Gir. C) 15,90

Virtus Bergamo (Gir. B) 16,85

Chieri (Gir. A) 17,35

Bra (Gir. A) 17,40

Belluno (Gir. C) 17,45

Sandonà (Gir. C) 17,50

Vigor Carpaneto (Gir. D) 17,80

Adrense (Gir. D) 17,95

Savignanese (Gir. F) 18,10