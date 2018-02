Albissola corsara a Viareggio davanti a Marcello Lippi

Grande vittoria per la neo promossa di mister Fossati che sbanca il "dei Pini" e centra la quarta vittoria su cinque, più un pareggio, in questo 2018. "Ceramisti" quinti in attesa delle gare di domani

Viareggio - Continua nel suo eccezionale inizio di girone di ritorno la neo promossa compagine dell'Albissola. I liguri di mister Fossati nell'anticipo odierno in casa del lanciato Viareggio si impongono in rimonta per 1 - 2 nei confronti delle "zebre" toscane quarte in classifica. All'immediato vantaggio realizzato da "Speedy" Galligani al 2° minuto di gioco ha risposto con un bel pallonetto bomber Piacentini già al 7°. Nella ripresa il gol vittoria messo a segno da Gulli, su traversone di Coccolo dopo apertura di capitan Sancinito, al 56°. Tre minuti dopo Viareggio in inferiorità numerica per il doppio giallo comminato a Lucarelli. Da segnalare all'86° un palo colpito da Galligani e al 95° l'espulsione dell'argentino Gargiulo per un brutto fallo sullo scatenato ed imprendibile Galligani. L'Albissola, in attesa delle gare di domani, sale al quinto posto in classifica in piena zona Play - Off con 36 punti in carniere, uno in meno degli odierni avversari sconfitti a domicilio. Venendo agli spezzini, in campo dal primo minuto il centrale di centrocampo Lazzoni a cui vengono affidati anche i gradi di vice capitano del Viareggio e l'attaccante ospite Cargiolli, sostituito nel finale di primo tempo per problemi muscolari dal "delantero" argentino Carballo. Entrato al 91° Andreani sostituendo Chiacchiarelli, mentre era indisponibile Lamioni. Infine da segnalare la presenza in tribuna dell'ex C.t. della Nazionale Italiana e attuale C.t. della Cina Lippi Marcello.



Tabellino



Viareggio - Albissola 1 - 2

Marcatori: 2° Galligani (V), 7° Piacentini (A), 56° Gulli (A)



Note: espulso al 59° Lucarelli (V) per doppia ammonizione e al 95° Gargiulo (A) per comportamento non regolamentare.



Viareggio (4 - 3 - 3): Cipriani; Pedruzzi, Giovanelli, Guidi, Lucarelli, Lazzoni, Mattei (67° Minichino), M. Papi; Vanni, Galligani, Chiacchiarelli (91° Andreani). All. Bresciani

A disp.: Carpita, Citti, Cerri, Dinelli, Guazzini, Marinai.



Albissola (4 - 4 - 2): Caruso; Calcagno, Gargiulo, Garbini, Corbelli; Coccolo, Sancinito, Raja (87° Cambiaso), Gulli (84° Durante); Piacentini (71° Benucci), Cargiolli (40° Carballo - 93° Y. Papi). All. Fossati

A disp.: Reinaudo, Pasquino, Boveri, Bennati.