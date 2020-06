Accordo trovato tra Goliardicapolis e Ligorna

Ora è ufficiale, la tanto ventilata unione tra Ligorna e Goliardicapolis ha avuto i crismi dell'ufficialità con tanto di comunicati che sanciscono questo nuovo "matrimonio calcistico". Sarà la Goliardicapolis del presidente Saracco (nella foto, ndr) ad acquisire il Ligorna dal presidente uscente Torrice. Questo il testo del comunicato.



"Alberto Saracco e la S&l trasporti rendono noto che, nella giornata odierna, sono stati trovati gli accordi con il presidente Davide Torrice. Per l’acquisizione del Ligorna. Nei prossimi giorni dopo le apposite firme sui contratti verrà reso noto il programma sportivo della Goliardica ed il Ligorna. Ogni società manterrà la propria identità sportiva. Ma con un unico grande progetto di crescita dei giovani. Lavorando con le più innovative metodologie di lavoro. Ogni prima squadra manterrà la propria categoria per dare una doppia opportunità di crescita ai ragazzi del nostro settore giovanile.



Si ringrazia per l’esito di questa trattativa il presidente Torrice. Uomo di calcio competente e imprenditore, che ha portato ai vertici del calcio ligure il Ligorna. Nei prossimi giorni verrà diramato l’organigramma di questo grande polo calcistico, che si prefigge di diventare un centro di formazione qualificato e che mira a collaborare con tutte le realtà calcistiche liguri. Un saluto affettuoso e doveroso lo dedico in questo momento a tutti i tesserati e alle famiglie del Ligorna e della Goliardica.



Forza ragazzi divertiamoci tutti insieme."