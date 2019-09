A reti bianche Lucchese - Sanremese

Lucca - Al termine di una gara molto equilibrata Lucchese e Sanremese si dividono la posta. Per qualità della manovra e per possesso palla si fa preferire la squadra biancoazzurra che nel secondo tempo costruisce anche tre nitide palle gol, ma per imprecisione e per bravura del portiere di casa Fontanelli non riesce a finalizzare. Il pareggio a Lucca fa morale, classifica e allunga la serie positiva, ma ai punti oggi ancora una volta i ragazzi di Ascoli avrebbero meritato qualcosa di più.



La Lucchese torna a giocare al Porta Elisa, che riapre con una capienza ridotta, dopo 119 giorni. Sono dieci invece le sfide complessive tra rossoneri e biancoazzurri, sei in campionato e quattro in Coppa Italia. L’ultima gara in campionato risale addirittura al 1959: era l’8 febbraio e finì 1-1. Nella manifestazione tricolore di categoria invece le ultime partite sono datate 2005/2006 e 2006/2007. I matuziani ricordano con piacere l’exploit dell’8 febbraio 2006 quando, nella gara di andata dei quarti di finale della Coppa Italia di C, espugnarono l’impianto lucchese per 2-1, ipotecando l’accesso alla semifinale contro la Pro Patria. Il match di ritorno, giocato il 22 febbraio 2006, si chiuse invece sullo 0-0.



Buona cornice di pubblico e minuto di raccoglimento per ricordare l’ex mister Walter Nicoletti, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni dopo una lunga malattia.



Nella Lucchese assenti Lici, Remorini, Bartolomei, Fazzi e lo squalificato Nannelli. Fiducia in avanti al 40enne Tarantino e all’ex biancoazzurro Falomi, torna dal primo minuto Nolè. Nella Sanremese indisponibili Maggi e Martini, tra i titolari partono Bregliano in difesa e Scalzi tra le linee al posto di Manes e Spinosa.



La Sanremese si fa subito pericolosa al 4’: Likaxhiu e Demontis confezionano un’azione che taglia in due la difesa dei toscani, Colombi ha la palla buona in area, ma la sua conclusione termina sull’esterno della rete. Al 7’ i biancoazzurri si riaffacciano dalle parti del portiere lucchese Fontanelli, ma prima le conclusioni di Scalzi e di Likaxhiu vengono murate dalla retroguardia di casa, poi Lo Bosco calcia alto sopra la traversa. Al 17’ Scalzi ci prova direttamente dalla bandierina, Fontanelli smanaccia ancora in angolo.



Nella seconda parte del primo tempo la gara ristagna a centrocampo. La Sanremese controlla bene il gioco, ma non riesce ad affondare, la Lucchese si difende ma non corre pericoli. Al 43’ la squadra di Monaco si fa vedere con Gueye che si muove bene in area, tuttavia la sua conclusione termina sul fondo. Dopo un paio di minuti di recupero, l’arbitro Campobasso di Formia manda tutti negli spogliatoi. Lucchese-Sanremese 0-0.



La ripresa si apre dopo due minuti con un’azione di marca lucchese: Guye supera fortunosamente Pici, ma di testa davanti a Caruso non riesce ad imprimere forza alla sfera, il numero uno della Sanremese blocca senza patemi. Al 51’ Ascoli prova a cambiare le carte in tavola per cercare maggiore imprevedibilità sulla trequarti offensiva: dentro Spinosa per Colombi. Nella Lucchese al 57’ Panati rileva Gueye, al 70’ Vignali entra al posto di un esausto Tarantino. Contemporaneamente Bellanca prende il posto di Likaxhiu. Le gara resta molto tattica e le due compagini faticano a trovare lo spiraglio giusto per entrare in area. Al 73’ però la Sanremese costruisce l’azione più pericolosa della partita: Lo Bosco e Bellanca confezionano una palla d’oro per Spinosa che davanti a Fontanelli calcia debolmente sul fondo. Ascoli ci crede e due minuti dopo getta nella mischia anche Vitiello per Scalzi. Bitep invece al 78’ rileva Falomi. All’81’ Lo Bosco mette davanti al portiere con un’altra intuizione il neo entrato Vitiello, ma il numero 11 perde il tempo di battuta e, contrastato dai difensori rossoneri, non riesce a concludere. All’85’ Spinosa pesca sulla sinistra Lo Bosco, il numero 9 impegna severamente sul suo palo Fontanelli che si salva in angolo. Al 90' Lo Bosco deve uscire, al suo posto entra Manes. Nonostante i quattro minuti di recupero, non accade più nulla. Lucchese-Sanremese termina 0-0



Tabellino



LUCCHESE: Fontanelli, Papini (84’ Lucarelli), Pardini, Meucci, Benassi, Ligorio, Tarantino (70’ Vignali), Presicci, Falomi (78’ Bitep), Nolè, Gueye (57’ Panati). A disposizione: Marinca, Visibelli, Cruciani, Lattuca, Dinelli. All. Francesco Monaco



SANREMESE: Caruso, Bregliano, Demontis, Lo Bosco (90’ Manes), Taddei, Pici, Gagliardini, Colombi (51’ Spinosa), Scalzi (75’ Vitiello), Likaxhiu (70’ Bellanca), Gerace. A disposizione: Morelli, Scarella, Calderone, Fenati. All. Nicola Ascoli



ARBITRO: Campobasso di Formia



ASSISTENTI: Bianchini e Giudice di Frosinone



NOTE: Giornata di sole, terreno non in perfette condizioni. Spettatori 600, con rappresentanza ospite. Ammoniti Ligorio (L), Bregliano (S), Taddei (S). Angoli 6-4 per la Sanremese.