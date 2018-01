Vezzano fulmine a ciel sereno, si dimette Biavati

Nonostante un secondo posto a tre punti dalla capolista Antica Luni l'allenatore ha rassegnato le proprie dimissioni. Nei prossimi giorni il nome del sostituto

Vezzano Ligure - Fulmine a ciel sereno in casa Vezzano. Nonostante un ottimo secondo posto in classifica a tre punti dalla capolista Antica Luni mister Marco Biavati ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni da guida tecnica del sodalizio che gioca le sue partite casalinghe in Bottagna. Queste le dichiarazioni dell'allenatore ex proprio dell'Antica Luni: "Con immenso dispiacere devo annunciare le mie dimissioni da allenatore del Vezzano. Problemi personali e lavorativi mi impediscono di continuare il mio operato come vorrei e quindi devo passare la mano, ringrazio la società per la grossa opportunità e auguro Vezzano i migliori risultati per il futuro!" Dopo quelli di Beverino e Polisportiva Romito questo è il terzo cambio in panchina a campionato in corso. Nei prossimi giorni si conoscerà il nome della nuova guida tecnica del Vezzano.