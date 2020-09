Vezzano, ecco i primi due acquisti ufficiali

Parte il calciomercato anche per il rinnovato Vezzano del neo mister Tarasconi e parte con due colpi sicuramente importanti.



Per l'attacco bianco azzurro arriva l'ex Fo.Ce. Vara Fausto Cancogni, un passato anche al Termo Riomajor da qualche stagione inattivo, ma sicuramente rinforzo di valore.



Per il centrocampo ecco invece il centrocampista Marco Maccione in arrivo dal Monti, ma che alla Spezia ha vestito maglie quali quelle del Foce Magra Ameglia, Colli Ortonovo, Ceparana e Riccò Le Rondini, giusto per citarne qualcuna.