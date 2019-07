Vezzano, c'è Titti Beccari per la panchina

Vezzano - Parte il nuovo corso del Vezzano che annuncia il proprio staff in vista della prossima stagione 2019/2020. Come anticipato da Calcio Spezzino nelle scorse settimane si siederà sulla panchina del campo di "Bottagna" l’esperto Tiziano “Titti” Beccari, allenatore con un ricco curriculum alle spalle e molta esperienza in questi campionati. Insieme a lui ufficiale l’arrivo dal Follo San Martino di Matteo Salsano che assumerà il ruolo di Direttore Sportivo dei bianco azzurri. Team manager sarà invece Daniele Casale. La società del Vezzano si augura di costruire una squadra che possa togliersi soddisfazioni nel prossimo campionato, ma le bocche restano cucite in quanto a nuovi rinforzi. Secondo i bene informati sembra comunque fatta per tre rinforzi per il reparto offensivo che il neo direttore sportivo porterebbe con se dalla sua ultima esperienza. Si tratterebbe di Nunez Gomez e i fratelli Condumi dal Follo San Martino.