Luni - Movimenti di mercato in casa Antica Luni. In attesa di tesserare un portiere da affiancare al confermato Menconi i "gladiatori" riabbracciano una vecchia conoscenza. Torna a vestire la maglia gialloblu Belli Emanuele esterno classe '86 che in passato realizzò 17 reti complessive in due stagioni. Ancora prima lo si ricorda per le sue esperienze in I Categoria con Tarros Sarzanese e Castelnovese, con questi ultimi disputò anche i Play - Off per salire in Promozione. Per un giocatore che arriva ve ne è anche uno che parte. Si tratta del centrocampista classe '98 Simone Bertonati che si trasferisce ai "cugini" del Calcio Nave.



G.L.