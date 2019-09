Un ex Valdivara per la Luni Calcio

Luni - Rinforza il proprio pacchetto difensivo la Luni Calcio. Durante la convincente vittoria ottenuta dai ragazzi di mister Gilli contro la Polisportiva Madonnetta nella seconda giornata di Coppa Liguria di II Categoria ha infatti esordito l'esterno difensivo classe '97 Justin Schirano. Il giocatore, dopo la chiusura del mercato dei dilettanti, è stato tesserato in quanto in regime di svincolo, in precedenza lo si ricorda per la sua esperienza con il Valdivara 5 Terre. Nella foto l'ultimo arrivato in casa Luni posa assieme ad un altro nuovo acquisto come il portiere classe 2002 Marco Conti che contro i biancorossi di Ponzano Magra ha disputato la sua seconda partita.



G.L.