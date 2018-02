Un duo di allenatori per risollevare le sorti dell'Intercomunale Beverino

Scelta interna per il presidente Maugeri che si affida all'esperienza di un dirigente, già ex allenatore, e di un giocatore dalla grande esperienza. Ecco le sue parole in esclusiva a Calcio Spezzino

Beverino - Non uno, ma ben due allenatori per rilanciare le ambizioni dell'Intercomunale Beverino. Dopo le dimissioni di mister Rossano Rotondo, post sconfitta in casa dell'Olimpia Piana Battolla con l'allenatore che aveva già sostituito alla guida dei bianco azzurri Andrea Cervia, il sodalizio di Beverino ha deciso di assegnare la nuova guida tecnica al binomio formato dall'esperto calciatore Gabriele "Lele" Locori e l'allenatore Jacopo Bettinotti già in passato alla guida della squadra e presente nella dirigenza della società. "Un'annata complicata dal punto di vista della direzione tecnica, ma cerchiamo comunque la migliore soluzione per raggiungere gli obiettivi che più ci competono." - dichiara il presidente bianco azzurro Jacopo Maugeri in esclusiva a Calcio Spezzino - "Ora la scelta ricade su due persone di estrema fiducia che insieme porteranno avanti la direzione della squadra. Bettinotti è amico nonché dirigente ed è già stato allenatore. Lociri, “Lele” come viene chiamato da tutti, si è dimostrato competente e soprattutto persona seria, una di quelle persone di cui essere orgogliosi di avere la conoscenza, posso solo che ringraziarlo per l’attaccamento dimostratoci e dimostrato al calcio. Il corso 3.0 è già cominciato e i ragazzi si sono subito trovati molto bene." Subito un debutto di fuoco quello che toccherà ai due nuovi tecnici dato che questa domenica è in programma il big match del "Rino Colombo" contro l'Antica Luni.