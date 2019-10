Un'anima toscana per il nuovo Atletico Lunezia

La Spezia - Dopo il Mamas Giovani andiamo oggi a scoprire un'altra delle neo nate partecipanti formazioni che prenderanno il via alla prossima II Categoria della Spezia. Una squadra che avrà una forte "anima toscana" l'Atletico Lunezia che sarà guidata in panchina da mister Luciano "Cimino" Guelfi reduce dall'annata al Monzone in II Categoria toscana, ma in passato allenatore dell'Albianese 2015 dalle cui ceneri ha un po' preso vita anni dopo questa nuova formazione.



Da quell'Albianese ecco infatti i centrocampisti classe '92 Moruzzo e classe '93 Veronese e i difensori rispettivamente classe '88 e classe '90 Arbace e Guerra. Per la porta vecchia conoscenza dei nostri campionati con l'estremo difensore Duca, classe '86, già visto con Madonnetta e Arcola Garibaldina che ultimamente vestiva la maglia degli amatori dei Blues Boys. Per l'attacco ecco invece arrivare dal Don Bosco Spezia B Sagno Kemo. Anima toscana che invece si ritrova negli arrivi di Terenzi, attaccante ex di Gassano e Pallerone Amatori, l'altro attaccante classe '87 Malatesta ex del Barbarasco, il forte difensore classe '86 Matteo Bestazzoni nelle ultime stagioni divisosi tra Barbarasco, Palleronese, Vallizeri che sarà il capitano di questo Atletico Lunezia, l'esperto Ruffini per finire con il centrocampista Magnanini ex di Pallerone Amatori e Rangers Soliera. Di seguito ecco la rosa per ora a disposizione di mister Guelfi.



Rosa Atletico Lunezia stagione 2019 - 2020



Portieri: Alex Duca, Gianluca Sara



Difensori: Bestazzoni Matteo, Marturini Mikolaj, Tedeschi Franco, Gabelloni Andrea, Ruffini Mirko, Guerra Lorenzo, Arbace Alessandro, Moruzzo Daniele, Rossi Daniele.



Centrocampisti: Caggiano Andrea, Triggiano Daniele, Lima de Oliveira Nalbert, Veronese Elia Fabio.



Attaccanti: Sagno Kemo, Giovanelli Alessio, Malatesta Gianluca, Magnanini Marco, Terenzi Marco, Genovese Massimo.