Un acquisto e tre cessioni per la Polisportiva Madonnetta

Santo Stefano Magra - Nuovo acquisto per la Polisportiva Madonnetta che nella serata di ieri ha ufficializzato l'arrivo del duttile centrocampista classe 2000 Alessio Boni (nella foto, ndr). Il giocatore arriva con la formula del prestito dal Magra Azzurri dove si divideva tra la formazione Juniores d'Eccellenza e la Prima Squadra. "Alessio è una mezzala che va a rafforzare un reparto già molto competitivo." - dichiara ai microfoni di Calcio Spezzino il D.g. Luca Doveri che poi continua - "Non escludo qualche colpo dell'ultimo minuto ma finalmente la squadra si sta delineando. Ci vorrà un po' di tempo per amalgamare il gruppo ma già domenica in coppa si è vista nella prima frazione specialmente una squadra vogliosa di dire la sua. Stiamo lavorando col mister per affrontare la stagione con la giusta mentalità e siamo come società ottimisti in tal senso."



Non solo acquisti per la società biancorossa che saluta anche tre giocatore. Dylan Sapochetti è il primo volto nuovo per l'Olimpia Piana Battolla, Federico Tavilla si accasa al Vezzano, mentre Mattia Maggiani cambia addirittura regione e si trasferisce nella III Categoria della Toscana per indossare la maglia del Fosdinovo.



"Auguro ai ragazzi di trovare spazio e togliersi quelle soddisfazioni di cui ogni giocatore appassionato di questo sport ha bisogno! Buona fortuna!" chiude salutando gli oramai ex biancorossi il D.g. Luca Doveri.