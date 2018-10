Ultime amichevoli per il La Miniera

Positive uscite per la squadra del duo Tenerani - Serafini che domenica prossima debutterà in campionato

Castelnuovo Magra - In vista dell’inizio del campionato di seconda categoria la nuova società La Miniera scalda i motori per farsi trovare pronti alla prima gara ufficiale fissata per domenica 14 ottobre , esordio casalingo fissato allo stadio Marchni di Castelnuovo Magra (ore 10,30)contro l’Olimpia Paina Battolla ha ultimato gli impegni di pre campionato con due sgambate a distanza di pochi giorni. La prima contro lo Spartak Apuane compagine partecipante alla terza categoria toscana, la seconda contro il Follo San Martino formazione di prima categoria di mister Lorenzo Plicanti seria candidata ad essere una delle pretendenti al salto di categoria del girone D.

I mister dei blau grana Alessandro Serafini e Simone Tenerani nei due test hanno schierato tutta la rosa a disposizione, nella prima partita vinta per 3-1 contro i toscani sono scesi in campo con Mascolo,El Hasnapui(Faris),Dell’Amico(Baudone),Jabraoui M.,Triscornia,Arnieri(Raschi),Djbrill (Maman), Scopsi, Giovannini (Anderi), Bonelli (Galassi),Baldoni(Marchi). Le reti nel p.t. al 15’ Bonelli e al 35 Djrill nella ripresa Maman al 50’ per gli ospiti a segno Fubiani. Nel secondo test dopo pochi giorni la compagine di Castelnuovo Magra presieduta da Riccardo Musetti si impone nella partita bis contro il Follo S.Martino dopo la sconfitta rimediata nel torneo estivo “Baudone-Riici-Tusini per 2-0 con i sigilli del solito Bonelli e Triscornia su calcio di rigore. Il nuovo club schierava la seguente formazione : Mascolo, El Hasnaoui (Baudoni), Boni, Triscornia, Dell’Amico (Maman), Scopsi (Andrei), ,Baldoni (Marchi), Peigottu(Giovannini), Vaccà(Galassi), Bonelli(Jabraoui M.).