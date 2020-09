Ufficializzato lo staff tecnico dello Spezia Calcio Popolare

A guidare lo Spezia Calcio Popolare nella sua stagione di esordio sarà Eliano Berettieri coadiuvato da Gianluca Ibba.



Berettieri con passato da giocatore prima nelle file di Valdivara e Don Bosco Spezia e poi dirigente storico dell’ Intercomunale Beverino si appresta ad affrontare la sua prima stagione in questo ruolo , entusiasta di guidare la squadra di cui e' anche coofondatore.



Al suo fianco Gianluca ibba, allenatore con patentino UEFA B che si affaccia al mondo della categoria già con un buon bagaglio di esperienza maturata in diverse realtà del nostro calcio quali Forza e Coraggio e Santerenzina.



La Società orgogliosa della scelta augura il meglio ad entrambi per la stagione !