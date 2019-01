Terremoto in panchina alla Luni Calcio

La sconfitta dell'ultima giornata del 2018 contro la Polisportiva Madonnetta lascia strascichi

Luni - La sconfitta patita di misura in casa della Polisportiva Madonnetta nell’ultima giornata del 2018, prima della lunga sosta invernale per il campionato di II Categoria della Spezia, lascia pesanti strascichi in casa Luni Calcio. Quello che inizialmente sembrava essere un periodo di riflessione coinciso con la sosta Natalizia si è trasformato nelle dimissioni ufficiali di mister Bianchi. La squadra ha cominciato l’anno nuovo sotto la gestione dei giocatori più esperti, soluzione che col passare dei giorni appare sempre più come definitiva. Se ne saprà qualcosa di più nei prossimi giorni. Il campionato di II Categoria della Spezia riprenderà il prossimo 20 Gennaio con l'11° e ultima giornata del Girone di Andata che vedrà la Luni Calcio ospitare tra le mura amiche del "Gaggio" il Vezzano. La squadra si trova attualmente in quarta posizione in classifica appaiata alla Bolanese a quota 15 punti.