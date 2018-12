Tagazzart decide il recupero tra Vezzano e Madonnetta

Locali avanti con Ndjodo, ospiti che pareggiavano con il solito Conti. Un rigore per parte fallito dalle due formazioni. Gli acquisti invernali della squadra di Tonelli fanno la differenza

Bottagna - Sorride al Vezzano il recupero del Girone F di II Categoria, valido per la 6° giornata, contro la Polisportiva Madonnetta. La partita era stata sospesa lo scorso 18 Novembre a causa di un infortunio occorso all'arbitro quando il parziale era sull'1 - 1 al 62° minuto. Apre le marcature l'attaccante Ndjodo, arrivato nella finestra del calciomercato invernale dal Follo San Martino capolista in I Categoria, con una potente conclusione dal limite dell'area. Ad un minuto dal termine della prima frazione grossa occasione per il pareggio biancorosso con un calcio di rigore, ma il capocannoniere del torneo Conti si fa ipnotizzare dall'ex compagno Gigante, anch'esso arrivato nel mercato invernale al Vezzano proprio dalla Madonnetta, che neutralizza il penalty. Ad inizio ripresa possibilità per il 2 - 0 per la squadra di Tonelli, ma anche in questo caso la formazione di casa non è precisa dal dischetto con Bianchi che fallisce un calcio di rigore. Cinque minuti dopo si fa perdonare bomber Conti (nella foto, ndr) che pareggia il parziale siglando la sua 11° rete stagionale, più due gol sul primo inseguitore in classifica marcatori Figaia della Castelnovese. All'80° ecco il colpo vincente di Tagazzart che fa pendere l'ago della bilancia della parte del Vezzano. Con questa vittoria la formazione di Bottagna sale a quota 14 punti superando di una lunghezza proprio i biancorossi a centro classifica e portandosi ad un solo punto dalla Luni Calcio e dagli spareggi Play - Off per la promozione.



Tabellino



Vezzano - Polisportiva Madonnetta 2 - 1

Marcatori: 13° Ndjodo (V), 56° Conti (M), 80° Tagazzart (V)



Note: al 44° Gigante (V) para un rigore a Conti (M), al 50° Bianchi (V) fallisce un calcio di rigore.



Vezzano: Gigante, Savino, Segnani, Venturi, L. Rossini, D'Apice, Galazzi, Ait Youness, Bianchi, Ndjodo, Gerini (70° Tagazzart). All. Tonelli



Polisportiva Madonnetta: Triglia, Doveri (65° Musso), De Martino, Martini, Giovannelli, Sapochetti (80° Plicanti), Corvi (73° Gabelli), Giannini, Bortoluzzi (88° Toracca), F. Fausti, Conti. All. Battistini



Arbitro: Sig. Gianluca Vezzi della Spezia