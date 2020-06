Spezia Calcio Popolare, Alessandro Bassi è il Direttore Sportivo

Gli attuali soci hanno deciso all'unanimità di incaricare Alessandro Bassi come direttore sportivo.

Negli ambienti calcistici spezzini da circa 20 anni e grande conoscitore di calcio giovanile, in possesso inoltre del patentino tecnico UEFA B, siamo sicuri sia la persona giusta con cui iniziare la nostra avventura!



Dopo aver militato per moltissimi anni tra i tesserati dell'Usd Canaletto Sepor, intervallati da due parentesi al Bonanni Calcio e al Pegazzano, Alessandro ha sposato fin da subito il progetto Spezia Calcio Popolare.



Persona molto stimata in ambiente calcistico, lavorativo, e molto attivo nel sociale (Collaboratore tecnico Spezia for Special, collaboratore tecnico Polisportiva Spezzina, responsabile sport associazione ANGSA La Spezia, collaboratore tecnico Liceo Mazzini - laboratorio motorio disabili rivolto alla preparazione degli atleti impegnati alle Special Olympics), siamo sicuri sia il primo valore aggiunto della neonata società.