Si separano le strade della Bolanese e di mister Parma

Bolano - Il campionato di II Categoria della Spezia, a parte per la finale Play - Off, è oramai da tempo terminato. Terminato sicuramente non nel migliore dei modi per la Bolanese che, dopo una stagione che l'ha vista occupare praticamente sempre la seconda posizione, proprio all'ultima giornata è rimasta fuori dagli spareggi promozione per la classifica avulsa avendo concluso a pari punti con Vezzano e La Miniera. Dopo due campionati alla guida del sodalizio di Bolano si separano quindi le strade tra la Bolanese e mister Parma. E' lo stesso allenatore a comunicarlo ai nostri microfoni con le seguenti parole:



"Volevo solamente comunicare che il mio rapporto con la società Bolanese non proseguirà per la prossima stagione. Ringrazio tutti e 26 i calciatori che dall'inizio della stagione fino alla sua fine mi hanno "sopportato". Un ringraziamento speciale va anche al presidente. Mi dispiace aver disatteso le aspettative della società che ha investito molto in questo campionato. Un caloroso saluto a tutti."